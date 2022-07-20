Дибала объяснил, почему решил перейти в «Рому»

Аргентинский форвард Пауло Дибала рассказал, что сыграло решающую роль при выборе «Ромы».

«Скорость и решительность, с которыми «Рома» пыталась заполучить меня, сыграли решающую роль. Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъёме. К клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент на будущее. И к тренеру Жозе Моуринью, работать с которым будет большой честью для меня», — приводит слова Дибалы официальный сайт «Ромы».

Он также заявил, что всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики «Ромы». По его словам, он ждёт не дождётся, чтобы продемонстрировать клубу свою признательность.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус».

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Дибала перешёл в «Рому» на правах свободного агента.