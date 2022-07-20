Дибала заключил соглашение с «Ромой»

Аргентинский форвард Пауло Дибала перешёл в «Рому» на правах свободного агента.

28-летний футболист подписал контракт до 2025 года, сообщается на официальном сайте команды.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус».

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Дибала может продолжить карьеру в «Роме».