Источник: «Рома» предложила Дибале трёхлетний контракт

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Роме».

Римский клуб хочет подписать форварда на три года, его заработная плата составит €6 млн в год вместе с бонусами. Пауло рассчитывает на более высокий оклад, сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус».

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил Дибале пятилетний контракт.