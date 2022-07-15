La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложил Дибале пятилетний контракт
«Наполи» сделал первое предложение аргентинцу с контрактом на пять лет и зарплатой в €5 млн за сезон, которая может вырасти до €6 млн, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
30 июня Дибала официально покинул «Ювентус».
Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Ранее в «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Венделу.