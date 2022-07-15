La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложил Дибале пятилетний контракт

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Аргентинский нападающий Пауло Дибала может продолжить карьеру в неаполитанском клубе.

«Наполи» сделал первое предложение аргентинцу с контрактом на пять лет и зарплатой в €5 млн за сезон, которая может вырасти до €6 млн, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус».

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны. 

Ранее в «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Венделу.

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