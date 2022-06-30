Дибала официально покинул «Ювентус»

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Туринский «Ювентус» объявил об уходе нападающего Паоло Дибалы.
Дибала официально покинул «Ювентус»
  • AP
  • © Luca Bruno

«Дибала приехал к нам молодым, многообещающим и талантливым игроком. Теперь он покидает «Ювентус» с приличным опытом, который помог ему стать чемпионом», — передаёт пресс-служба клуба.

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отказался от идеи подписания Дибалы из-за его завышенных запросов.

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