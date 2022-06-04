Источник: «Тоттенхэм» отказался от идеи подписания Дибалы из-за его запросов

«Тоттенхэм» отказался от идеи подписать бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

По информации SportsMail, это связано с финансовыми запросами игрока. Отмечается, что футболист запросил у клуба зарплату в размере £280 тыс. в неделю.

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Аллегри заявил, что Дибала был слишком увлечён тем, что его считали новым Месси.