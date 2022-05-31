Аллегри: Дибала был слишком увлечён тем, что его считали новым Месси

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об уходе нападающего команды Пауло Дибала.

«Был момент, когда он был слишком увлечён тем, что его считали новым Месси. Он должен заново открыть своё истинное я. Каждый должен быть самим собой», — цитирует Аллегри Football Italia.

По его словам, 28-летний нападающий может многое дать футболу и у него выдающаяся техника, поэтому ему стоит сосредоточиться на физических и технических качествах.

Напомним, что форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Дибала опубликовал прощальное письмо по поводу своего ухода из туринского клуба по окончании сезона.