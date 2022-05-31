Аллегри: Дибала был слишком увлечён тем, что его считали новым Месси
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«Был момент, когда он был слишком увлечён тем, что его считали новым Месси. Он должен заново открыть своё истинное я. Каждый должен быть самим собой», — цитирует Аллегри Football Italia.
По его словам, 28-летний нападающий может многое дать футболу и у него выдающаяся техника, поэтому ему стоит сосредоточиться на физических и технических качествах.
Напомним, что форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Ранее Дибала опубликовал прощальное письмо по поводу своего ухода из туринского клуба по окончании сезона.