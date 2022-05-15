Дибала написал прощальное письмо «Ювентусу», который он покинет по окончании сезона

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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал прощальное письмо по поводу своего ухода из туринского клуба по окончании сезона.
Дибала написал прощальное письмо «Ювентусу», который он покинет по окончании сезона
  • AP
  • © Gustavo Garello

«Трудно подобрать нужные слова для прощания. Столько лет и столько эмоций, пережитых вместе… Я думал, что мы будем вместе с «Ювентусом» намного дольше, но судьба разводит нас по разным дорогам. Я никогда не забуду всё, что в «Ювентусе» заставили меня испытать. Буду помнить каждую игру, каждый гол», — написал Дибала в соцсетях.

От отметил, что рос вместе с этим клубом, а также поблагодарил всех у нему причастных за поддержку в трудные минуты и за то, что сопровождали его все эти годы.

«Носить эту великую майку, ещё и с капитанской повязкой, было для меня главной гордостью в жизни. Я смогу поделиться этим со своими детьми и внуками», — добавил Дибала.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе «бьянконери» 291 матч, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Италии и трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил об уходе из клуба после 17 лет выступлений за него.

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