Дибала написал прощальное письмо «Ювентусу», который он покинет по окончании сезона

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал прощальное письмо по поводу своего ухода из туринского клуба по окончании сезона.

«Трудно подобрать нужные слова для прощания. Столько лет и столько эмоций, пережитых вместе… Я думал, что мы будем вместе с «Ювентусом» намного дольше, но судьба разводит нас по разным дорогам. Я никогда не забуду всё, что в «Ювентусе» заставили меня испытать. Буду помнить каждую игру, каждый гол», — написал Дибала в соцсетях.

От отметил, что рос вместе с этим клубом, а также поблагодарил всех у нему причастных за поддержку в трудные минуты и за то, что сопровождали его все эти годы.

«Носить эту великую майку, ещё и с капитанской повязкой, было для меня главной гордостью в жизни. Я смогу поделиться этим со своими детьми и внуками», — добавил Дибала.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе «бьянконери» 291 матч, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Италии и трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил об уходе из клуба после 17 лет выступлений за него.