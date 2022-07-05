В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Венделу

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику «Зенита» Венделу.
В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Венделу
  • РИА Новости

«Вендел интересен «Наполи»? Это неправда. Сейчас его переход в наш клуб невозможен», — приводит слова Джунтоли Sport24.

Сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Наполи» и английский «Эвертон».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе Вендела.

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