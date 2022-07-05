В «Зените» прокомментировали возможный уход Вендела
- РИА Новости
«Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Вендел может продолжить профессиональную карьеру в европейском клубе.