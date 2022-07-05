В «Зените» прокомментировали возможный уход Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника команды Вендела.

«Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Вендел может продолжить профессиональную карьеру в европейском клубе.