Coluna do Fla: «Наполи» и «Эвертон» заинтересованы в переходе Вендела из «Зенита»
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Как сообщает Coluna do Fla, на 24-летнего футболиста претендуют итальянский «Наполи» и «Эвертон» из Английской премьер-лиги (АПЛ).
Отмечается, что хавбек хочет перейти в бразильский «Фламенго».
Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных переда за сине-бело-голубых.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Венделом интересуется «Фламенго».