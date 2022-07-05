Coluna do Fla: «Наполи» и «Эвертон» заинтересованы в переходе Вендела из «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может продолжить профессиональную карьеру в европейском клубе.

Как сообщает Coluna do Fla, на 24-летнего футболиста претендуют итальянский «Наполи» и «Эвертон» из Английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что хавбек хочет перейти в бразильский «Фламенго».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных переда за сине-бело-голубых.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Венделом интересуется «Фламенго».