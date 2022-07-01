Coluna do Fla: «Фламенго» претендует на хавбека «Зенита» Вендела

Полузащитником петербургского «Зенита» Венделом интересуется бразильский «Фламенго».

Команда из Рио-де-Жанейро хочет приобрести бразильца, чтобы закрыть проблемную позицию в центре поля, сообщает Coluna do Fla.

24-летний хавбек в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

ФИФА разрешила легионерам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приостанавливать контракты из-за событий на Украине.

Ранее сообщалось, что Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к «Зениту».























