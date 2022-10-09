Камерунский футболист «Динамо» заявил, что хотел бы сыграть один матч за сборную России

Полузащитник московского «Динамо» Николя Муми Нгамалё ответил на вопрос о том, хочет ли получить российское гражданство.

«Не знаю, не готов комментировать это. Хотел бы однажды сыграть за сборную России? Только один матч», — приводит слова Нгамалё СЭ.

В нынешнем сезоне 28-летний камерунец принял участие в четырёх матчах за бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Нгамалё заявил, что «Динамо» ничем не хуже ЦСКА и «Спартака».