Узнать больше

Камерунский футболист «Динамо» заявил, что хотел бы сыграть один матч за сборную России

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Динамо» Николя Муми Нгамалё ответил на вопрос о том, хочет ли получить российское гражданство.
Камерунский футболист «Динамо» заявил, что хотел бы сыграть один матч за сборную России
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, не готов комментировать это. Хотел бы однажды сыграть за сборную России? Только один матч», — приводит слова Нгамалё СЭ.

В нынешнем сезоне 28-летний камерунец принял участие в четырёх матчах за бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Нгамалё заявил, что «Динамо» ничем не хуже ЦСКА и «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить