Нгамалё: ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже
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Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамалё прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Эта ничья — потеря очков. Не так плохо. Мы не хотели уступать.«Динамо» должно работать над своим завершением. У нас было много шансов, чтобы забить. Должны забивать больше», — приводит слова Нгамалё СЭ.
Также полузащитник поделился мнением об армейцах.
«ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже», — сказал он.
После 12 туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 25 баллами располагаются на второй строчке.
Ранее Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом.