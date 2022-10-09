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Нгамалё: ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже

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Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё оценил уровень московской команды.
Нгамалё: ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже
  • Gettyimages.ru

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамалё прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Эта ничья — потеря очков. Не так плохо. Мы не хотели уступать.«Динамо» должно работать над своим завершением. У нас было много шансов, чтобы забить. Должны забивать больше», — приводит слова Нгамалё СЭ.

Также полузащитник поделился мнением об армейцах.

«ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже», — сказал он.

После 12 туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 25 баллами располагаются на второй строчке.

Ранее Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом.

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