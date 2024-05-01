Пьяный мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских в Подмосковье

Выпивший мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских в подмосковной Коломне.

По данным регионального главка МВД, в дежурную часть поступила жалоба на хулиганство со стороны соседей.

«Незамедлительно прибывшим полицейским дверь открыл мужчина, который два раза выстрелил из предмета, схожего с сигнальной ракетницей, в сторону сотрудников, причинив им телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Выяснилось, что он уже ранее был судим и на момент задержания был выпивший.

Ракетницу изъяли, нарушителя привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ведут розыск водителя Mercedes-Benz, устроившего стрельбу из травматического пистолета в дорожном конфликте.