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В Петербурге ищут устроившего стрельбу водителя Mercedes

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Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ведут розыск водителя Mercedes-Benz, устроившего стрельбу из травматического пистолета в дорожном конфликте.
В Петербурге ищут устроившего стрельбу водителя Mercedes
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе дорожного конфликта у дома 271 по Лиговскому проспекту неизвестный водитель автомобиля Mercedes выстрелил в воздух из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия. При этом его личность уже установлена.

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