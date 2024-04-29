В Петербурге ищут устроившего стрельбу водителя Mercedes

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ведут розыск водителя Mercedes-Benz, устроившего стрельбу из травматического пистолета в дорожном конфликте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе дорожного конфликта у дома 271 по Лиговскому проспекту неизвестный водитель автомобиля Mercedes выстрелил в воздух из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия. При этом его личность уже установлена.

Ранее в Ингушетии 17-летний подросток ранил из ружья свою сестру.