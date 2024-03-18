В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья

В Ингушетии 17-летний подросток ранил из ружья свою сестру, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщило СУ СК России по региону.

«По версии следствия, 17-летний молодой человек... в ходе внезапно возникшей ссоры произвёл выстрел из охотничьего ружья в 24-летнюю женщину», — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали.

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