В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Об этом сообщило СУ СК России по региону.
«По версии следствия, 17-летний молодой человек... в ходе внезапно возникшей ссоры произвёл выстрел из охотничьего ружья в 24-летнюю женщину», — говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали.
Ранее школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.