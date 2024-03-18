Мальчику из ЯНАО присудили компенсацию после конфликта со старшеклассниками
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Установлено, что в декабре 2023 года у 12-летнего школьника с двумя старшеклассниками произошел конфликт, в результате которого он упал, ударился рукой и почувствовал резкую боль», — рассказали в ведомстве.
Ребёнок был госпитализирован, в больнице ему наложили гипс.
Исковое заявление прокуратуры о взыскании в пользу ребёнка компенсации удовлетворено в полном объёме.
Ранее в Минздраве Пермского края рассказали о состоянии школьника, которого избили одноклассники.