Мальчику из ЯНАО присудили компенсацию после конфликта со старшеклассниками

Школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что в декабре 2023 года у 12-летнего школьника с двумя старшеклассниками произошел конфликт, в результате которого он упал, ударился рукой и почувствовал резкую боль», — рассказали в ведомстве.

Ребёнок был госпитализирован, в больнице ему наложили гипс.

Исковое заявление прокуратуры о взыскании в пользу ребёнка компенсации удовлетворено в полном объёме.

Ранее в Минздраве Пермского края рассказали о состоянии школьника, которого избили одноклассники.