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Богалий: массовый спорт — основа будущего

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий на форуме «Россия — спортивная держава» высказалась о воспитании будущих атлетов.

«Я уверена, что массовый спорт — основа будущего. Вот уже десять лет я занимаюсь своим детищем, проведением внутри страны аналога Кубка мира для детей 10—18 лет. В этом сезоне у нас соревнования прошли в шести городах от Мурманска до Южно-Сахалинска», — рассказала Богалий.

Она добавила, что как молодёжь будет воспитана, таким и будет будущее страны.

«Здоровье рождается из движения. Стараюсь мотивировать детей на занятия спортом личным примером. Я свои амбиции в спорте реализовала и теперь свой опыт могу передать юному поколению», — добавила Богалий.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.

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