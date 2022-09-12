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Богалий — о смене российскими спортсменами гражданства: если человек предан стране, он не мыслит по другому

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.
Богалий — о смене российскими спортсменами гражданства: если человек предан стране, он не мыслит по другому
  • Gettyimages.ru

«У каждого своя жизнь и своя карьера. Любой спортсмен вправе сам выбирать, как ему удобнее и комфортнее. Поэтому я бы не стала давать критические оценки и призывать всех оставаться в России. Но если человек предан стране, он не мыслит по-другому. И сейчас есть возможность проявить себя на внутренних турнирах. В биатлоне все сильнейшие остаются дома и соревнуются вместе со сборной Белоруссии. До того на этапы Кубка России никто не приезжал, а теперь там бегают сильнейшие. Там будет как первая команда, так и ближайший резерв. Крайне интересным получится и первенство страны. В такой конкуренции проявить своё мастерство дорогого стоит», — сказала Богалий в интервью RT.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал возможный переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

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