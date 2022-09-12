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Васильев: отъезд Виролайнен в Финляндию потерей не назвал бы

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал возможный переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
Васильев: отъезд Виролайнен в Финляндию потерей не назвал бы
  • Gettyimages.ru

«Возможный отъезд Виролайнен потерей я бы не назвал. Всё-таки Даша давно не выступала на высоком уровне, а достичь скоростей мирового биатлона не так просто. Дай бог, чтобы у неё это получилось, но я не уверен. Остаётся только пожелать ей успеха. Видимо, переход в сборную Финляндии — для неё оптимальный вариант, если имеется соответствующий паспорт. Я не вижу в этом ничего страшного. Осуждать Виролайнен ни в коем случае нельзя. Это выбор каждого человека, и он скорее этический. Ей самой решать, правильно или нет делать так, когда Финляндия постепенно становится врагом России», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее Анна Богалий призвала не осуждать Виролайнен за возможный переход в сборную Финляндии.

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