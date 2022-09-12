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Богалий призвала не осуждать Виролайнен за возможный переход в сборную Финляндии

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о возможном переходе Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
Богалий призвала не осуждать Виролайнен за возможный переход в сборную Финляндии
  • Gettyimages.ru

«Что касается возвращения Виролайнен в сборную России, безусловно, это возможно. Резцовы — вообще сильные девчонки. Мы помним, как Кристина в прошлом сезоне прибавляла шаг за шагом, а потом радовала нас на Олимпиаде в Пекине. В прогрессе Даши я тоже уверена, поскольку мы вместе с ней выступали. Другое дело, что мы не понимаем, как будет лучше для неё. Всё-таки, оставшись в России, она лишится возможности на неопределённое время участвовать в международных соревнованиях. Поживём — увидим. Принимать решения за кого-то — неправильно», — сказала Богалий в интервью RT.

Ранее Анфиса Резцова прокомментировала возможное решение своей дочери Дарьи Виролайнен перейти в сборную Финляндии.

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