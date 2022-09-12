Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение своей дочери Дарьи Виролайнен перейти в сборную Финляндии.

«Я ничего ей не советовала. Это её право и выбор. У неё два гражданства — России и Финляндии. Если она хочет выступать на мировой арене за Финляндию, то я буду её поддерживать», — цитирует Резцову Sport24.

Тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

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