Аликин выразил опасение, что отечественные спортсмены могут столкнуться с русофобией
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«IBU, возможно, и вернул бы россиян, но вы же видите, как развивается ситуация. Сейчас некоторые страны фактически закрывают гражданам России «шенген». В странах Прибалтики и Польше уже ввели запрет на въезд для россиян. И как быть в такой ситуации? Нельзя же выступать так, что одни сумели отправиться на соревнование, а другие остались дома. Это очень серьёзная проблема. Да и пошла сплошная русофобия. Нашим спортсменам будет тяжело выступать в такой атмосфере», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Вылегжанин объяснил, почему МОК в ближайшее время не снимет ограничения с российских спортсменов.