военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аликин выразил опасение, что отечественные спортсмены могут столкнуться с русофобией

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин объяснил, каким может быть отношение к отечественным спортсменам по возвращении на международные соревнования.
Аликин выразил опасение, что отечественные спортсмены могут столкнуться с русофобией
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

«IBU, возможно, и вернул бы россиян, но вы же видите, как развивается ситуация. Сейчас некоторые страны фактически закрывают гражданам России «шенген». В странах Прибалтики и Польше уже ввели запрет на въезд для россиян. И как быть в такой ситуации? Нельзя же выступать так, что одни сумели отправиться на соревнование, а другие остались дома. Это очень серьёзная проблема. Да и пошла сплошная русофобия. Нашим спортсменам будет тяжело выступать в такой атмосфере», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Вылегжанин объяснил, почему МОК в ближайшее время не снимет ограничения с российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить