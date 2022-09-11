Аликин выразил опасение, что отечественные спортсмены могут столкнуться с русофобией

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин объяснил, каким может быть отношение к отечественным спортсменам по возвращении на международные соревнования.

«IBU, возможно, и вернул бы россиян, но вы же видите, как развивается ситуация. Сейчас некоторые страны фактически закрывают гражданам России «шенген». В странах Прибалтики и Польше уже ввели запрет на въезд для россиян. И как быть в такой ситуации? Нельзя же выступать так, что одни сумели отправиться на соревнование, а другие остались дома. Это очень серьёзная проблема. Да и пошла сплошная русофобия. Нашим спортсменам будет тяжело выступать в такой атмосфере», — заявил специалист в интервью RT.

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