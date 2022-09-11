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Вылегжанин объяснил, почему МОК в ближайшее время не снимет ограничения с российских спортсменов

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Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин рассказал, почему в ближайшее время от МОК сложно ожидать отмены санкций, которые наложены на российских спортсменов.
Вылегжанин объяснил, почему МОК в ближайшее время не снимет ограничения с российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Nils Petter Nilsson

«Если быть реалистами, то мы понимаем: многие страны выступают против этого. Если говорить о лыжных видах, FIS изначально разрешила россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Но представители других сборных высказались негативно. Пошли письма в федерацию, и ей пришлось уступить», — заявил Вылегжанин в интервью RT.

Ранее Аликин обвинил МОК в плясках под дудку США.

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