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Аликин — о снятии ограничений с российских спортсменов: в МОК ждут звонка сверху, пляшут под дудку США

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Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался о возможном снятии ограничений с отечественных спортсменов.
Аликин — о снятии ограничений с российских спортсменов: в МОК ждут звонка сверху, пляшут под дудку США
  • Gettyimages.ru
  • © Gunter Fischer/UCG/Universal Images Group

«Всё идёт к тому, что МОК рано или поздно сделает это. Там всё прекрасно осознают и ждут окончания спецоперации. Дальше Международный олимпийский комитет вернётся к этому вопросу. Нужно понимать, что они не сами принимают решения, а ждут звонка сверху. Но резких подвижек к лучшему пока ждать не стоит. Поверьте, они ещё сами приползут к нам. Всё будет по-другому. А то, как они ведут себя сейчас, не лезет ни в какие ворота. Люди пляшут под дудку США. Смотришь и просто удивляешься», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили о запрете на въезд для российских спортсменов.

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