Ведущий спонсор может перестать сотрудничать с FIS в случае допуска россиян

Директор по коммуникациям Соор Бьорн Такле Фриис рассказал, при каких условиях швейцарская компания может прекратить сотрудничество с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Мы уже поговорили с FIS и обозначили нашу позицию. Принять такое решение совершенно невозможно. Если нас не услышат, мы не сможем больше выступать в качестве спонсора», — цитирует Фрииса NRK.

По его словам, руководство компании ожидает, что FIS как можно скорее опровергнет своё заявление о возможном допуске россиян.

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Представители ФЛГР 27 сентября посетят совещание Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария).

В начале марта FIS отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Ранее российская лыжница Татьяна Сорина, олимпийская чемпионка в эстафете, высказалась об отстранении спортсменов из России.