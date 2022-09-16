Сборная Казахстана подтвердила участие в Кубке Первого канала

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев подтвердил планы национальной сборной принять участие в Кубке Первого канала.

«У нас есть трёхсторонний договор с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея Белоруссии. Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация», — приводит слова Каратаева ТАСС.

Он также заявил, что сборной Казахстана редко удаётся сыграть с такими сильными соперниками, как Россия. По его словам, это хорошая возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое проводится уже много десятков лет.

Кубок Первого канала пройдёт с 12 по 18 декабря. В нём примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана, а также молодёжная команда России до 25 лет.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что сборные Казахстана и Белоруссии примут участие в Кубке Первого канала.