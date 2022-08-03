Сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что сборные Казахстана и Белоруссии примут участие в Кубке Первого канала.

«Сборная молодых звёзд России (U25) примет участие в Кубке Первого канала наряду с первой сборной России, командами Белоруссии и Казахстана», — цитирует главного тренера петербургского СКА Sport24.

По его словам, после окончания сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сборная молодых звёзд отправится в турне по российским городам.

Ранее сообщалось, что сборная молодых звёзд России обыграла «Авангард» на турнире в Сочи.





