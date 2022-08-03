военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что сборные Казахстана и Белоруссии примут участие в Кубке Первого канала.
Сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Сборная молодых звёзд России (U25) примет участие в Кубке Первого канала наряду с первой сборной России, командами Белоруссии и Казахстана», — цитирует главного тренера петербургского СКА Sport24.

По его словам, после окончания сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сборная молодых звёзд отправится в турне по российским городам.

Ранее сообщалось, что сборная молодых звёзд России обыграла «Авангард» на турнире в Сочи.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить