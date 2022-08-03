Сборная молодых звёзд России по хоккею обыграла «Авангард» на турнире в Сочи

Сборная молодых звёзд России (до 25 лет) по хоккею начала с победы выступление на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

РИА Новости

© Владимир Федоренко