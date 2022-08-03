Сборная молодых звёзд России по хоккею обыграла «Авангард» на турнире в Сочи
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Команда Владимира Филатова нанесла поражение омскому «Авангарду» со счётом 4:3.
В составе сборной России шайбы забросили Александр Волков (8-я минута), Прохор Полтапов (42-я), Виктор Неучев (45-я) и Дмитрий Бучельников (53-я). У «Авангарда» отличились Владимир Ткачёв (33-я), Арсений Грицюк (47-я) и Рид Буше (47-я).
Турнир в Сочи завершится 9 августа. В Sochi Hockey Open также принимают участие петербургский СКА, минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и «Сочи».
Ранее сообщалось, что нападающий СКА Матвей Мичков назначен капитаном сборной молодых звёзд России.