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Сборная молодых звёзд России по хоккею обыграла «Авангард» на турнире в Сочи

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Сборная молодых звёзд России (до 25 лет) по хоккею начала с победы выступление на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Сборная молодых звёзд России по хоккею обыграла «Авангард» на турнире в Сочи
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Команда Владимира Филатова нанесла поражение омскому «Авангарду» со счётом 4:3.

В составе сборной России шайбы забросили Александр Волков (8-я минута), Прохор Полтапов (42-я), Виктор Неучев (45-я) и Дмитрий Бучельников (53-я). У «Авангарда» отличились Владимир Ткачёв (33-я), Арсений Грицюк (47-я) и Рид Буше (47-я).

Турнир в Сочи завершится 9 августа. В Sochi Hockey Open также принимают участие петербургский СКА, минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что нападающий СКА Матвей Мичков назначен капитаном сборной молодых звёзд России.

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