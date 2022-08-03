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Мичков назначен капитаном сборной России U25

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Нападающий СКА Матвей Мичков назначен капитаном сборной России U25 по хоккею.
Мичков назначен капитаном сборной России U25
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

17-летний хоккеист выступит капитаном, а его ассистентами назначены Алексей Ожгихин и Владимир Грудинин.

Национальная команда выступит на турнире Sochi Hockey Open и Кубке Первого канала. В мае у сборной запланировано турне по России.

Мичков в 13 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. Нападающий стал обладателем золотых медалей в составе сборной России на юношеской Олимпиаде 2020 года. Он также завоевал серебро юниорского чемпионата мира — 2021.

Ранее сообщалось, что Мичков занял второе место в предварительном рейтинге драфта НХЛ-2023.

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