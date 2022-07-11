The Athletic: Мичков занял второе место в предварительном рейтинге драфта НХЛ-2023

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Опубликован предварительный рейтинг лучших молодых игроков для драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
The Athletic: Мичков занял второе место в предварительном рейтинге драфта НХЛ-2023
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17-летний воспитанник петербургского СКА занял в списке второе место. На первой строчке идёт канадский форвард Коннор Бедард, сообщает The Athletic.

Далее расположились Адам Фантилли, Зак Бэнсон, Далибор Дворски.

Россиянин Михаил Гуляев («Омские Крылья») идёт на 12-м месте, Даниил Бут («Локо») — на 18-м.

Мичков в 13 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. Нападающий стал обладателем золотых медалей в составе сборной России на юношеской Олимпиаде 2020 года. Он также завоевал серебро юниорского чемпионата мира — 2021.

Ранее Мичков заявил, что намерен идти на драфт НХЛ 2023 года.

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