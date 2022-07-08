Мичков намерен идти на драфт НХЛ 2023 года

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Форвард санкт-петербургского СКА Матвей Мичков заявил, что намерен продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мичков намерен идти на драфт НХЛ 2023 года
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«Конечно, я намерен идти на драфт в следующем году. В этот раз буду следить. Хоккей — это всегда интересно для меня, тем более там сейчас мой год драфтуется, очень много знакомых ребят. Буду смотреть и поддерживать тех ребят, с которыми я играл в одной сборной, в одной команде», — цитирует Мичкова ТАСС.

Драфт НХЛ-2022 состоится в ночь с 7 на 8 июля мск в Монреале.

Мичков в 13 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. 17-летний нападающий стал обладателем золотых медалей в составе сборной России на юношеской Олимпиаде 2020 года. Он также завоевал серебро юниорского чемпионате мира — 2021.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов решит все вопросы с военкоматом до конца недели.





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