«Матч ТВ»: Капризов предоставит в военкомат обновлённую справку об учёбе
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Как сообщает «Матч ТВ», представители хоккеиста на этой неделе предоставят в военкомат Уфы обновлённую справку об обучении 25-летнего спортсмена на очной форме в РАНХиГС, что позволит получить отсрочку от армии.
СМИ сообщали, что Капризов обвиняется по делу о покупке военного билета, однако его отец опроверг то, что его сын приобретал документ.
Ранее генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о местонахождении Капризова.