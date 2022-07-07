«Матч ТВ»: Капризов предоставит в военкомат обновлённую справку об учёбе

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов решит все вопросы с военкоматом до конца недели.

Как сообщает «Матч ТВ», представители хоккеиста на этой неделе предоставят в военкомат Уфы обновлённую справку об обучении 25-летнего спортсмена на очной форме в РАНХиГС, что позволит получить отсрочку от армии.

СМИ сообщали, что Капризов обвиняется по делу о покупке военного билета, однако его отец опроверг то, что его сын приобретал документ.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о местонахождении Капризова.