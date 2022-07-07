Генменеджер «Миннесоты»: Капризов с семьёй в России, у него всё хорошо
«Капризов в России, и у него всё хорошо. Он со своими друзьями и семьёй. Всё, что я пытаюсь делать, — это получать информацию, а не спешить и паниковать», — рассказал Герин на ежегодном собрании генеральных менеджеров на драфте НХЛ.
СМИ сообщали, что Капризов обвиняется по делу о покупке военного билета.
Кирилл Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).
«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).
Ранее отец Капризова прокомментировал информацию о подозрении в отношении хоккеиста в покупке военного билета.