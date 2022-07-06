Отец Капризова прокомментировал информацию о подозрении хоккеиста в покупке военного билета
- AP
«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», — цитирует Олега Капризова «Спорт-Экспресс».
Кирилл Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).
«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).
Ранее сообщалось, что у Капризова могут быть проблемы из-за купленного военного билета.