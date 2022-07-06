Источник: у хоккеиста Капризова могут быть проблемы из-за купленного военного билета

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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов.
Источник: у хоккеиста Капризова могут быть проблемы из-за купленного военного билета
  • AP

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что 26 июня Капризов прилетел в Россию.

Форвард играл вместе с вратарём Иваном Федотовым в составе «Салавата Юлаева» в 2017 году.

Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему могут грозить два года лишения свободы.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с россиянином контракта новичка. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее адвокат Федотова сообщил, что дата рассмотрения иска в суде пока не назначена.

 

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