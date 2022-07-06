Адвокат Федотова сообщил, что дата рассмотрения иска в суде пока не назначена

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Алексей Пономарёв, адвокат российского голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова рассказал, что дата заседания по иску хоккеиста во Всеволожском городском суде пока не определена.
Адвокат Федотова сообщил, что дата рассмотрения иска в суде пока не назначена
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«Судебное заседание ещё не назначено. Военная прокуратура вообще рассматривает обращение в течение 30 дней, потом уже, так сказать, предпринимает какие-то действия», — цитирует Пономарёва ТАСС.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия» объявил о подписании с россиянином контракта новичка. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы.

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