Адвокат Федотова сообщил, что дата рассмотрения иска в суде пока не назначена

Алексей Пономарёв, адвокат российского голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова рассказал, что дата заседания по иску хоккеиста во Всеволожском городском суде пока не определена.

«Судебное заседание ещё не назначено. Военная прокуратура вообще рассматривает обращение в течение 30 дней, потом уже, так сказать, предпринимает какие-то действия», — цитирует Пономарёва ТАСС.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия» объявил о подписании с россиянином контракта новичка. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы.