Источник: Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы

Голкипер сборной России по хоккею и клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов будет играть за команду Беломорской военно-морской базы «Авангард».

По информации Telegram-канала Mash, голкипер определён в спортивную роту Северного флота.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны с обострением гастрита.