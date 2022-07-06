Источник: Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы
- РИА Новости
По информации Telegram-канала Mash, голкипер определён в спортивную роту Северного флота.
25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы.
В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.
Ранее сообщалось, что вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны с обострением гастрита.