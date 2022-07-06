«Матч ТВ»: вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны с обострением гастрита

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Голкипер сборной России по хоккею и клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске с обострением гастрита.
«Матч ТВ»: вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны с обострением гастрита
  • РИА Новости

Об этом «Матч ТВ» сообщил журналист Сергей Орлов.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией». 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

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