«Матч ТВ»: вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны с обострением гастрита
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Об этом «Матч ТВ» сообщил журналист Сергей Орлов.
25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.
Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.