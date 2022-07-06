«Матч ТВ»: вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны с обострением гастрита

Голкипер сборной России по хоккею и клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске с обострением гастрита.

РИА Новости