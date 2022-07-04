Фетисов: у Федотова не может быть претензий по поводу призыва в армию

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.
Фетисов: у Федотова не может быть претензий по поводу призыва в армию
  • РИА Новости

«Федотов — гражданин России, у нас в Конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Его должны были забрать ещё в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали. С точки зрения закона здесь всё правильно, тут не может быть никаких претензий», — цитирует Фетисова ТАСС.

Федотов уже находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. После учёбы он попадёт на Северный флот. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».  

Ранее сообщалось, что проблемы Федотова с призывом в армию возникли из-за его конфликта с ЦСКА.



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