Фетисов: у Федотова не может быть претензий по поводу призыва в армию

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.

«Федотов — гражданин России, у нас в Конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Его должны были забрать ещё в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали. С точки зрения закона здесь всё правильно, тут не может быть никаких претензий», — цитирует Фетисова ТАСС.

Федотов уже находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. После учёбы он попадёт на Северный флот. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».

Ранее сообщалось, что проблемы Федотова с призывом в армию возникли из-за его конфликта с ЦСКА.





