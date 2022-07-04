Хоккеист Федотов находится в учебной части ВМФ

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России.

«На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего — Ивана Федотова, он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Когда будет распределение после учебки и он попадёт на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе», — цитирует представителя Северного флота РИА Новости.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о ситуации с вратарём Федотовым.