Терещенко прокомментировал ситуацию с вратарём Федотовым

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о задержании вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова.

«Тут даже нечего сказать. Я не знаю всей ситуации. Конечно, это абсурд. Думаю, всё будет нормально и решат вопрос», — цитирует Терещенко «Чемпионат».

ТАСС сообщил, что Федотов находится в Североморске. Предположительно, местом его службы станет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что Федотов пробудет в Северодвинске до сентября.