«Фонтанка»: Федотов пробудет в Северодвинске до сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что Федотову уже присвоили звание рядового.
Основное направление деятельности центра — подготовка матросов по военно-учётным специальностям, которых после пятимесячного обучения отправляют случить на боевые корабли всех флотов России.
ТАСС сообщил, что Федотов находится в Североморске. Предположительно, местом его службы станет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле.
25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.
В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.
Ранее Губерниев высказал своё мнение по поводу информации о том, что Федотов будет проходить военную службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.