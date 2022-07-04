«Фонтанка»: Федотов пробудет в Северодвинске до сентября

Голкипер сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов пробудет в 907-м учебном центре главкомата ВМФ в Северодвинске до сентября, после чего будет принято решение, где хоккеист продолжит службу.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что Федотову уже присвоили звание рядового.

Основное направление деятельности центра — подготовка матросов по военно-учётным специальностям, которых после пятимесячного обучения отправляют случить на боевые корабли всех флотов России.

ТАСС сообщил, что Федотов находится в Североморске. Предположительно, местом его службы станет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее Губерниев высказал своё мнение по поводу информации о том, что Федотов будет проходить военную службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.