Губерниев: если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу информации о том, что голкипер сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов будет проходить военную службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.
Губерниев: если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали
  • РИА Новости

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!!! Ждём реакции ЦСКА, КХЛ, ФХР, ОКР и Минспорта!!! Ибо всё — это конец. Никто из действующих хоккейных фигур не хочет говорить про Федотова. Люди не понимают, что сегодня плохо сделали другому, а у тебя всё в порядке, но завтра ситуация изменится и придёт твой черёд», — написал Губерниев в Telegram-канале.

ТАСС сообщил, что Федотов находится в Североморске. Предположительно, местом его службы станет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее Алексей Пономарёв, адвокат Федотова, прокомментировал информацию о том, что его клиент будет проходить военную службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

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