Адвокат назвал домыслами новость о прохождении службы Федотовым на Новой Земле

Алексей Пономарёв, голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, прокомментировал информацию о том, что его клиент будут проходить военную службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

«Это всё домыслы», — цитирует Пономарёва «Чемпионат».

ТАСС сообщил, что Федотов находится в Североморске. Предположительно, местом его службы станет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал отвечать на вопрос по ситуации с Федотовым.











