ТАСС: Федотов будет служить на Новой Земле

Стало известно, где будет проходить воинскую службу бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов.

«Иван Федотов находится уже в Североморске для прохождения воинской службы. Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявил, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым контракта новичка на один год.

Голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург». Он также является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года.

Ранее сообщалось, что Федотова хотели направить на воинскую службу.