Федотова хотели направить на воинскую службу в часть под Петербургом

Алексей Пономарёв, адвокат российского вратаря «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова, рассказал, куда хотели направить его клиента на воинскую службу.

«Все его жалобы по здоровью были проигнорированы. Ему сказали, что всё — он отправляется в воинскую часть. По-моему, в Пушкино его хотели направить», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата.