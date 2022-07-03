Голкипер сборной Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата

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Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, сообщил о подаче жалобы в суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу.

«Вчера было подано заявление во Всеволожский районный суд о признании незаконным решения призывной комиссии, решение по призыву на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено. Ивана должны были отпустить либо направить в гражданскую больницу, поскольку он не является военнослужащим», — цитирует Пономарёва ТАСС.

По его словам, сотрудники военкомата заявление в суд игнорируют и считают, что Федотов является военнослужащим, поэтому отправили его в госпиталь. Дальше суд должен назначить по этому вопросу судебное заседание.

«Мероприятия, связанные с призывом, проходят совершенно иным образом. Вся эта история затеяна, чтобы оказать на него давление», — заключил адвокат.

Вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

Федотов в составе ЦСКА стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22. Он является голкипером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что Федотов пожаловался на боли в желудке, когда находился в санкт-петербургском военкомате.



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