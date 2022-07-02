«Матч ТВ»: вратарь Федотов пожаловался на боли в желудке в петербургском военкомате

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Голкипер клуба «Филадельфия Флайерз» и сборной России по хоккею Иван Федотов пожаловался на боли в желудке, когда находился в военкомате Санкт-Петербурга.
«Матч ТВ»: вратарь Федотов пожаловался на боли в желудке в петербургском военкомате
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу.

Отмечается, что после этого 25-летнего спортсмена отвезли на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом в военно-морской госпиталь.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка. 

Ранее сообщалось, что руководство Национальной хоккейной лиги следит за ситуацией с задержанием Федотова.

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